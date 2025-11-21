Zum Inhalt springenBarrierefrei
GalileoStaffel 1Folge 4
22 Min.Ab 12

Im kanadischen Ort Churchill treffen Eisbär und Mensch aufeinander. Aber warum tauchen dort so viele Bären mitten in der Stadt auf? Und wie gehen die Bewohner:innen damit um? "Galileo" hat die Antwort!

Galileo
