Schwitzen trotz -35°C: X-Days auf der RentierfarmJetzt kostenlos streamen
Polar Experience
Folge 8: Schwitzen trotz -35°C: X-Days auf der Rentierfarm
16 Min.Ab 12
Petri Mattus ist Rentierfarmer und lebt mit seiner Familie im finnischen Teil Lapplands, 250 Kilometer nördlich des Polarkreises in einem der letzten Wildnis-Gebiete Europas. Der Alltag ist hart, denn Temperaturen von minus 40 Grad und nur wenige Stunden Tageslicht sind im Winter normal. "Galileo"-Host Vincent Dehler packt drei Tage mit an und gerät trotz der eisigen Temperaturen ganz schön ins Schwitzen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Polar Experience
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben