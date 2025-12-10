10 Fragen an einen PolarforscherJetzt kostenlos streamen
Polar Experience
Folge 11: 10 Fragen an einen Polarforscher
12 Min.Ab 12
Ewige Dunkelheit, abgeschnitten vom Rest der Welt - für die einen Horror, für Polarforscher wie Markus Rex ein Traumjob. Er nimmt uns mit an seinen Arbeitsplatz, "Die Polarstern", eines der besten Forschungsschiffe der Welt.
Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
