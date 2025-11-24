Zum Inhalt springenBarrierefrei
Polar Experience

Testlauf für den Mars: Gemüse in der Antarktis

Galileo
Testlauf für den Mars: Gemüse in der Antarktis

Polar Experience

Folge 9: Testlauf für den Mars: Gemüse in der Antarktis

11 Min.Ab 12

Forscher pflanzen Gemüse in der Antarktis. So hoffen sie Einsichten zu bekommen, wie Anbau auf anderen Planeten, wie zum Beispiel dem Mars, funktionieren kann. Um alles über den Anbau zu erfahren, reist das Galileo-Team direkt in die Antarktis.

Polar Experience
Polar Experience

Polar Experience

