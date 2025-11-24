Testlauf für den Mars: Gemüse in der AntarktisJetzt kostenlos streamen
Polar Experience
Folge 9: Testlauf für den Mars: Gemüse in der Antarktis
11 Min.Ab 12
Forscher pflanzen Gemüse in der Antarktis. So hoffen sie Einsichten zu bekommen, wie Anbau auf anderen Planeten, wie zum Beispiel dem Mars, funktionieren kann. Um alles über den Anbau zu erfahren, reist das Galileo-Team direkt in die Antarktis.
