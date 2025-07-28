Zum Inhalt springenBarrierefrei
Police Force - Einsatz in Neuseeland

Stinkende Schafe

ProSieben MAXXStaffel 18Folge 1vom 28.07.2025
Folge 1: Stinkende Schafe

22 Min.Folge vom 28.07.2025Ab 12

Die Polizei gibt alles, um auf den Straßen für mehr Sicherheit zu sorgen. Als ein Mann sich entscheidet, mit seinem Scooter völlig ungeschützt eine Autobahnbrücke zu überqueren, ist definitiv Gefahr im Verzug. Außerdem: Ein Schaf hat sich auf dem Highway verirrt und sorgt dort für Chaos.

ProSieben MAXX
