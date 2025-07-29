Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Police Force - Einsatz in Neuseeland

Zu viel getankt

ProSieben MAXXStaffel 18Folge 8vom 29.07.2025
Zu viel getankt

Zu viel getanktJetzt kostenlos streamen

Police Force - Einsatz in Neuseeland

Folge 8: Zu viel getankt

22 Min.Folge vom 29.07.2025Ab 12

Die Polizei gibt alles, um auf den Straßen für mehr Sicherheit zu sorgen und einer bringt in dieser Nacht definitiv mehrere Menschen in Gefahr: Der Mann verursacht mit nur einem Auto gleich zwei Unfälle hintereinander. Außerdem: Die Polizei stoppt den PKW-Fahrer mit dem bisher höchsten Alkoholspiegel im Blut.

Weitere Folgen in Staffel 18

Alle Staffeln im Überblick

Police Force - Einsatz in Neuseeland
ProSieben MAXX
Police Force - Einsatz in Neuseeland

Police Force - Einsatz in Neuseeland

Alle 4 Staffeln und Folgen