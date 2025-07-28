Police Force - Einsatz in Neuseeland
Folge 4: Die wilde Kuh
21 Min.Folge vom 28.07.2025Ab 12
Die Polizei gibt alles, um auf den Straßen für mehr Sicherheit zu sorgen. Mitten in der Nacht ist der Beamte Keith Murray auf dem Weg zu einem Unfallort. Der Airbag des Autos wurde ausgelöst und die beiden Insassen scheinen völlig entspannt auf ihre Bergung zu warten. Außerdem: Eine sture Kuh hält eine Polizistin auf Trab.
