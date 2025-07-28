Zum Inhalt springenBarrierefrei
Police Force - Einsatz in Neuseeland

Gefährliches Picknick

ProSieben MAXXStaffel 18Folge 2vom 28.07.2025
Folge 2: Gefährliches Picknick

21 Min.Folge vom 28.07.2025Ab 12

Die Polizei gibt alles, um auf den Straßen für mehr Sicherheit zu sorgen. Ein Autofahrer fährt Schlangenlinien auf dem Highway. Bei der Verkehrskontrolle gesteht der chaotische Lenker, dass er keinen Führerschein besitzt und obendrein Alkohol getrunken hat. Bei einer anderen Fahrzeugkontrolle stoßen die Beamten sogar auf Drogen.

ProSieben MAXX
