Police Force - Einsatz in Neuseeland
Folge 9: Die Drogenhöhle
22 Min.Folge vom 29.07.2025Ab 12
Die Polizei gibt alles, um auf den Straßen für mehr Sicherheit zu sorgen. Rowan McCarthy fährt an einem langen Stau vorbei zu einer Unfallstelle. Ein Pferdetransporter hat dort ein Rad verloren und blockiert nun die gesamte Straße. Wenig später müssen die Beamten einen Mann auf dem Highway stoppen: Er ist mit dem Rad auf der Fahrbahn unterwegs.
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:NZ, 2009
Copyrights:© Beyond Entertainment Limited