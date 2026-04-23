Zahnbehandlung bei Pony SkyJetzt kostenlos streamen
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 9: Zahnbehandlung bei Pony Sky
46 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Heute muss das Island-Pony Sky tapfer zur Zahnbehandlung, während Tanja überraschend ein "Verzehrverbot" vom Doc bekommt. In der Praxis schmiegt sich Meerschweinchen Bonnie tief ins Herz des Teams und auch Bulldogge Lilli trotzt erst frech, lässt sich dann aber doch therapieren. Beim Hausbesuch im Gnadenbrothof Ziegenhain setzen Doc Dreesen und Tiermedizin-Studentin Merle alles daran, dass Schafbock Cosmo nach einer langen Odyssee endlich neue Hoffnung bekommt.
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Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Tiere, Medizin
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-4, Season 6-9: SAT.1 & © Season 4: BluePrint Media GmbH