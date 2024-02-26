BNL Italien Major Premier PadelJetzt kostenlos streamen
Premier Padel
Folge 11: BNL Italien Major Premier Padel
26 Min.Folge vom 26.02.2024Ab 12
Die wachsende Popularität von Padel in Europa hält an. Erlebe, wie Premier Padel, die weltweit größte Bühne für diesen Sport, vom 17. bis 23. Juni in Rom beim Italy Major spielt.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Premier Padel
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Netz-Ballspiel
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen