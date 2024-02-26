GNP Mexiko Major Premier PadelJetzt kostenlos streamen
Premier Padel
Folge 22: GNP Mexiko Major Premier Padel
26 Min.Folge vom 26.02.2024Ab 12
Das letzte der vier Majors 2024 findet vom 25. November bis zum 1. Dezember in Mexiko statt - dem Geburtsort des Sports. Freue dich auf eine energiegeladene Atmosphäre und eine riesige Zuschauer:innen-Unterstützung für den Sport, der sich weltweit großer Beliebtheit erfreut.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Premier Padel
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Netz-Ballspiel, Classic sport event
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2024: Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen