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Premier Padel

GNP Mexiko Major Premier Padel

Red Bull TVStaffel 2024Folge 22vom 26.02.2024
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Folge 22: GNP Mexiko Major Premier Padel

26 Min.Folge vom 26.02.2024Ab 12

Das letzte der vier Majors 2024 findet vom 25. November bis zum 1. Dezember in Mexiko statt - dem Geburtsort des Sports. Freue dich auf eine energiegeladene Atmosphäre und eine riesige Zuschauer:innen-Unterstützung für den Sport, der sich weltweit großer Beliebtheit erfreut.

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