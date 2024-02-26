Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Premier Padel

Mailand Premier Padel P1

Red Bull TVStaffel 2024Folge 23vom 26.02.2024
Mailand Premier Padel P1

Mailand Premier Padel P1Jetzt kostenlos streamen

Premier Padel

Folge 23: Mailand Premier Padel P1

27 Min.Folge vom 26.02.2024Ab 12

Als vorletzter Stopp der Saison 2024 vor dem Finale in Barcelona treten beim Premier Padel Milano P1 vom 2. bis 8. Dezember die besten Padelspieler:innen gegeneinander an.

Weitere Folgen in Staffel 2024

Alle Staffeln im Überblick

Premier Padel
Red Bull TV
Premier Padel

Premier Padel

Alle 1 Staffeln und Folgen