GNP Acapulco P1 Premier PadelJetzt kostenlos streamen
Premier Padel
Folge 3: GNP Acapulco P1 Premier Padel
26 Min.Folge vom 26.02.2024Ab 12
Vom 18. bis 24. März machen wir dort Station, wo Padel seinen Ursprung hat. Der Badeort Acapulco ist Gastgeber für die nächste Station von Premier Padel 2024, bei der sich Elite-Spieler unter der mexikanischen Sonne messen.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Premier Padel
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Netz-Ballspiel
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen