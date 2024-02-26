Zum Inhalt springenBarrierefrei
Red Bull TVStaffel 2024Folge 3vom 26.02.2024
Folge 3: GNP Acapulco P1 Premier Padel

26 Min.Folge vom 26.02.2024Ab 12

Vom 18. bis 24. März machen wir dort Station, wo Padel seinen Ursprung hat. Der Badeort Acapulco ist Gastgeber für die nächste Station von Premier Padel 2024, bei der sich Elite-Spieler unter der mexikanischen Sonne messen.

Red Bull TV
