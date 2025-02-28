Profiling Paris
Folge 1: Sternschnuppe
50 Min.Ab 12
Eine ermordete Jazz-Sängerin und ihr verschwundener Pianist stellen sich als Mutter und Sohn heraus. Die beiden waren anscheinend auf der Flucht vor ihrem gewalttätigen Ex-Mann, deshalb wechselte die Frau ständig ihren Namen.
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015