Profiling Paris
Folge 11: Video-Killer
52 Min.Ab 12
Dem Team wird eine DVD zugespielt, auf der ein Serienmörder eine junge Frau brutal umbringt. Das ist eine gute Gelegenheit für die drei Praktikanten, ihr Können zu beweisen. Tatsächlich findet einer von ihnen eine wichtige Spur.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Profiling Paris
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015