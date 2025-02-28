Profiling Paris
Folge 4: Wahre Lügen
51 Min.Ab 12
Chloé ist in einer Radiosendung als Beraterin zu Gast, als eine Fau am Telefon misshandelt wird. Die Frau entpuppt sich allerdings als krankhafte Lügnerin, die durch solche Geschichten Aufmerksamkeit sucht. Das soll die sie jedoch schon bald bereuen.
