Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Profiling Paris

Stimmen

FilmRiseStaffel 4Folge 9
Stimmen

StimmenJetzt kostenlos streamen

Profiling Paris

Folge 9: Stimmen

57 Min.Ab 12

Der polizeibekannte Gabriel Mangin verhält sich nach seinem Mordgeständnis verdächtig zwiegespalten. Chloé glaubt, dass er an einer schizophrenen Störung leidet, doch Rocher hält das für Schauspielerei, um der Haft zu entgehen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Profiling Paris
FilmRise
Profiling Paris

Profiling Paris

Alle 9 Staffeln und Folgen