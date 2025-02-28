Profiling Paris
Folge 9: Stimmen
57 Min.Ab 12
Der polizeibekannte Gabriel Mangin verhält sich nach seinem Mordgeständnis verdächtig zwiegespalten. Chloé glaubt, dass er an einer schizophrenen Störung leidet, doch Rocher hält das für Schauspielerei, um der Haft zu entgehen.
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015