Profiling Paris
Folge 10: Der Rächer
54 Min.Ab 12
Nachdem eine Chemiedoktorandin tot und mit blauem Gesicht gefunden wurde, stellt sich heraus, dass sie Drogen für das Kartell von Adan Dirba hergestellt hat. Da auch dieser gestorben ist, beginnt Chloe nachzuforschen und entdeckt dunkle Geheimnisse.
Weitere Folgen in Staffel 4
Alle Staffeln im Überblick
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015