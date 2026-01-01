Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Profiling Paris

Geister der Vergangenheit

FilmRiseStaffel 8Folge 1
Geister der Vergangenheit

Geister der VergangenheitJetzt kostenlos streamen

Profiling Paris

Folge 1: Geister der Vergangenheit

58 Min.Ab 12

Ein neunjähriger Junge verschwindet von einem Rummelplatz, Adèle beteiligt sich an den Ermittlungen. Für die Eltern des Jungen ist dessen Verschwinden ein schwerer Schlag, denn 20 Jahre zuvor wurde bereits ihre Tochter entführt.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Profiling Paris
FilmRise
Profiling Paris

Profiling Paris

Alle 9 Staffeln und Folgen