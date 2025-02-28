Profiling Paris
Folge 9: Verbrannt
55 Min.Ab 12
Das Auftauchen der verbrannten Leiche eines Arztes steht ihn Verbindung damit, dass dieser Arzt vor 15 Jahren Jugendliche aus einem brennenden Auto rettete. Adèle ist beunruhigt, dass Argos laut Drohung seines Anwalts bald wieder freikommen könnte.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Profiling Paris
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015