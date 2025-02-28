Zum Inhalt springenBarrierefrei
Profiling Paris

Staffel 8Folge 2
Folge 2: Spiel mit dem Teufel (2)

59 Min.Ab 12

Nach der inszenierten Entführung durch seine Eltern verschwindet der Junge plötzlich tatsächlich; der Onkel, der ihn versteckt hatte, wird tot aufgefunden. Argos bietet seine Hilfe an, doch er erwartet eine Gegenleistung.

