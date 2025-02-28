Profiling Paris
Folge 7: Ein Leben voller Lügen (1)
50 Min.Ab 12
Auf eine Familie wird ein Anschlag verübt, der an die Verbrechen eines Inhaftierten erinnert. Die Richterin, die den Täter verurteilt hat, will die Ermittlungen unterstützen. Dabei kommt heraus, dass ihre Tochter Kontakt zu dem Häftling hat.
Profiling Paris
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015