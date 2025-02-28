Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Leben voller Lügen (1)

Folge 7: Ein Leben voller Lügen (1)

50 Min.Ab 12

Auf eine Familie wird ein Anschlag verübt, der an die Verbrechen eines Inhaftierten erinnert. Die Richterin, die den Täter verurteilt hat, will die Ermittlungen unterstützen. Dabei kommt heraus, dass ihre Tochter Kontakt zu dem Häftling hat.

