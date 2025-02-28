Profiling Paris
Folge 8: Recht und Unrecht (2)
49 Min.Ab 12
Die Richterin Nicole Marceau hat all ihre Fälle manipuliert, um sich am Justizsystem zu rächen. Zu diesen Fällen gehört auch der der vermissten Léa Pleskof, die mittlerweile zusammen mit einer weiteren Frau tot aufgefunden wurde.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Profiling Paris
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015