Folge 11: Raus aus dem Haus, rein ins Studio: Prinz Marcus im Interview
98 Min.Folge vom 12.09.2016Ab 16
Prinz Marcus ist raus aus dem Haus und steht Rede und Antwort. Wer bekommt jetzt wohl so richtig sein Fett weg? Beim Duell zwischen Melissa und Jochen wird es auf jeden Fall schon mal schön schmierig und glitschig! Außerdem zu Gast: Julian F. M. Stoeckel.
