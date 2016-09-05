Tierische Tänze im Haus und Désirée Nick im StudioJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 4: Tierische Tänze im Haus und Désirée Nick im Studio
102 Min.Folge vom 05.09.2016Ab 16
An Tag 4 geht es vor allem nachts bei den Bewohnern richtig zur Sache: Während es sich Mario in der Kanalisation bequem macht, tanzen oben Ente, Schaf, Bieber und Co. mit etwas Alkohol intus durch den Garten! Zu Gast im Studio sind Désirée Nick und David Odonkor.
