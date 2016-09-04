Eier-Roulette mit Studio-Gast Christian TewsJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 3: Eier-Roulette mit Studio-Gast Christian Tews
46 Min.Folge vom 04.09.2016Ab 16
Am dritten Tag bei Promi Big Brother dreht sich alles um Eier-Roulette, Special Guest Ex-Bachelor Christian Tews und die Frage des Tages: Bleibt Edona im Haus oder zieht sie aus? Jochen und Melissa ziehen Bilanz über Tag 3.
