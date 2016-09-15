Frank Stäbler und das Geheimnis um den Paprika-Dirty-TalkJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 14: Frank Stäbler und das Geheimnis um den Paprika-Dirty-Talk
108 Min.Folge vom 15.09.2016Ab 16
Frank Stäbler ist heute zu Gast - endlich lüftet sich damit das Geheimnis um den Paprika-Dirty-Talk. Für Melissa und Jochen geht es bei ihrem letzten Late Night Duell um den Pokal! Außerdem zu Gast im Studio: Désirée Nick.
Weitere Folgen in Staffel 2016
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen