Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promi Big Brother - Die Late Night Show

Full House im Partykeller!

SAT.1Staffel 2022Folge 12vom 30.11.2022
Full House im Partykeller!

Full House im Partykeller! Jetzt kostenlos streamen

Promi Big Brother - Die Late Night Show

Folge 12: Full House im Partykeller!

73 Min.Folge vom 30.11.2022Ab 12

Das Dreamteam der Nacht ist zurück: Melissa Khalaj und Jochen Bendel laden in "Promi Big Brother - Die Late Night Show" jede Nacht live zur bissigen Show-Verlängerung ein. Direkt im Anschluss an die Hauptshow lachen, lästern und leiden Melissa und Jochen mit und über die Bewohner:innen bei "Promi Big Brother". Das scharfzüngige Duo begrüßt Gäste und die Exit-Bewohner:innen zum ersten Interview nach dem Auszug und schaltet live zu den Bewohner:innen.

Weitere Folgen in Staffel 2022

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Promi Big Brother - Die Late Night Show
SAT.1
Promi Big Brother - Die Late Night Show

Promi Big Brother - Die Late Night Show

Alle 19 Staffeln und Folgen