Des einen Freud, des anderen Leid: Gönnen die anderen Rainer Gottwald den Sieg?

SAT.1Staffel 2022Folge 20vom 08.12.2022
52 Min.Folge vom 08.12.2022Ab 12

Die Jubiläumsstaffel 2022 endet mit einem Knall, denn heute steigt eine riesen Party! Rainers Sieg muss gefeiert werden und dafür sind alle Finalist:innen nach ihrem Auszug aus dem Haus bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" zu Gast. Wer gönnt Rainer den Siegertitel und wo gibt es böses Blut?

SAT.1
