Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 13: Alles dreht sich um Jennifer Iglesias!
Folge vom 01.12.2022
Das Dreamteam der Nacht ist zurück: In „Promi Big Brother - Die Late Night Show" wird heute ordentlich gefeiert, denn Melissa ist wieder zurück! Mit ordentlich Klatsch & Tratsch im Gepäck begrüßt das nun vollständige Team heute Jennys Fanclub. Warum ihr Ex-Freund sich nicht die Couch mit deren besten Freundin teilen möchte, bleibt abzuwarten…
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Genre:Reality, Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
