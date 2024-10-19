Besuch von den Reality-Ikonen Micaela Schäfer und Emmy RussJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 12: Besuch von den Reality-Ikonen Micaela Schäfer und Emmy Russ
55 Min.Folge vom 19.10.2024Ab 12
Neben Micaela Schäfer und Emmy Russ begrüßen wir heute in der Late Night auch Jochen Schropp und Marlene Lufen. Wie sind die Gedanken zu den aktuellen Geschehnissen und wir erfahren mehr über den Talk of House, welcher Bewohner fährt die richtige Taktik?
Genre:Reality, Unterhaltung, Talk, Dokumentation
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen