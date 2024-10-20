Exits: Sarah Wagner und Mimi Fiedler ahnen BösesJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 13: Exits: Sarah Wagner und Mimi Fiedler ahnen Böses
58 Min.Folge vom 20.10.2024Ab 12
Melissa Khalaj und Jochen Bendel holen sich prominente Unterstützung durch Patricia Blanco, um die beiden Exits der heutigen Sendung zu begrüßen. Während auf Sarah eine große Überraschung wartet, lässt Mimi kein gutes Wort über DIESEN Bewohner.
