Promi Big Brother - Die Late Night Show
64 Min.Folge vom 15.10.2024Ab 12
Melissa und Jochen begrüßen den frisch ausgeschiedenen Bewohner Sinan Movez direkt nach seinem Exit! In seinem ersten Reality-Format hat er sich gut geschlagen. Aber hätte er als Frischling mehr Gnade erhalten sollen? Im Studio von "Promi Big Brother - Die Late Night Show" 2024 trifft er auf die Reality-Stars Christin Okpara und Silva Gonzalez. Stellen sie sich auf seine Seite oder verurteilen sie sein Verhalten im Container?
