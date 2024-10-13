Nominierungsdrama: Die Masken fallenJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 6: Nominierungsdrama: Die Masken fallen
79 Min.Folge vom 13.10.2024Ab 12
Nach der Show ist vor der Show: Melissa Khalaj und Jochen Bendel fassen gemeinsam mit ihren Gästen Janine Pink, Nico Schwanz und Alidas Ehemann, Frank William Lauenstein, das Nominierungsdrama zusammen. Im Haus sorgt die Nominierung noch für Gesprächsbedarf, vor allem zwischen Mimi und Daniel.
Genre:Reality, Unterhaltung, Talk, Dokumentation
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen