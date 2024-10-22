Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2024Folge 15vom 22.10.2024
64 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12

So denken die Finalist:innen im Rückblick über ihre Zeit im Container: Jochen und Melissa begrüßen Meike Heiter, Matze Höhn, Alida Kurras, Jochen Horst und die glückliche Gewinnerin und frisch verlobte Leyla Lahouar bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" 2024. Mike teilt seine Emotionen bezüglich der überraschenden Verlobung, erzählt weitere Hintergründe und erklärt, wie es dazu gekommen ist. Außerdem lassen sie die emotionale Zeit im Container noch einmal gemeinsam Revue passieren.

SAT.1
