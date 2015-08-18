Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promi Big Brother

Big Brother verschärft die Regeln

SAT.1Staffel 2015Folge 5vom 18.08.2015
Big Brother verschärft die Regeln

Big Brother verschärft die RegelnJetzt kostenlos streamen

Promi Big Brother

Folge 5: Big Brother verschärft die Regeln

86 Min.Folge vom 18.08.2015Ab 12

David löst bei Désirée ganz große Emotionen aus, Menowin gibt sich als emsiger Putzteufel und Nino hat schwere Verdauungsprobleme. "Big Brother" verschärft außerdem die Regeln - nur noch Wasser und Brot im Keller. Im Gegenzug verbessert sich für die "Oben"-Bewohner das Leben. Völlerei für alle für immer ist angesagt.

Weitere Folgen in Staffel 2015

Alle Staffeln im Überblick

Promi Big Brother
SAT.1
Promi Big Brother

Promi Big Brother

Alle 13 Staffeln und Folgen