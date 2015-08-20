Buhmann Nina Kristin und Quälgeist JudithJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 7: Buhmann Nina Kristin und Quälgeist Judith
85 Min.Folge vom 20.08.2015Ab 12
Die Stimmung kippt. Der Keller streitet mit Nina Kristin, die geknickt feststellt: "Die Mädels sind nur auf Krawall aus!" Der Luxus-Bereich versucht inzwischen vergebens, die hyperaktive und anstrengende Judith ruhig zu stellen.
Weitere Folgen in Staffel 2015
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen