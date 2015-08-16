Pikante Gespräche und scharfe ZungenJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 3: Pikante Gespräche und scharfe Zungen
87 Min.Folge vom 16.08.2015Ab 12
Désirée zeigt ihre weiche Seite! Nach einem Gespräch mit Menowin ist sie den Tränen nah. Und: Erste Schmetterlinge im Keller? Nach einer verbalen Attacke von Désirée Nick bekommt Sarah Trost von Daniel.
