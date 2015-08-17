Verlorene Schamhaare und GeburtstagstränenJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 4: Verlorene Schamhaare und Geburtstagstränen
89 Min.Folge vom 17.08.2015Ab 16
Geburtstagskind Daniel heult Rotz und Wasser, weil ihm die Mitbewohner ein Ständchen singen und er seine Tochter vermisst. Wilfried will einfach nur noch schlafen und bei einer gewissen Blondine hat sich ein haariges Problem eingeschlichen.
Weitere Folgen in Staffel 2015
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen