Heiße Striptease und harte KampfansagenJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 12: Heiße Striptease und harte Kampfansagen
82 Min.Folge vom 25.08.2015Ab 12
Es wird heiß! Zur Freude von Désirée präsentiert David den Ladies seinen Adoniskörper. Außerdem muss Nino mit seinen Butlerqualitäten überzeugen, doch das geht total nach hinten los.
Weitere Folgen in Staffel 2015
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen