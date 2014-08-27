Heiße Flirts und große EmotionenJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 13: Heiße Flirts und große Emotionen
72 Min.Folge vom 27.08.2014Ab 12
Zeit der Zärtlichkeit: Im PBB-Haus sorgen rührende persönliche Briefe und zärtliche Berührungen für kurzfristige Entspannung. Denn dann wird's wieder ernst. "Big Brother" verabschiedet eine weitere Bewohnerin – und sorgt damit für Liebeskummer.
Weitere Folgen in Staffel 2014
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen