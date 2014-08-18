Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promi Big Brother

Dicke Luft im PBB Haus

SAT.1Staffel 2014Folge 4vom 18.08.2014
Dicke Luft im PBB Haus

Dicke Luft im PBB HausJetzt kostenlos streamen

Promi Big Brother

Folge 4: Dicke Luft im PBB Haus

71 Min.Folge vom 18.08.2014Ab 12

Am dritten Tag im PBB herrscht Unzufriedenheit unter den Bewohnern. Janina ist an ihre Leidensgrenze gestoßen, Claudia versinkt in Selbstmitleid und Hubert versucht die Lage durch ein nettes Ständchen zu entspannen.

Weitere Folgen in Staffel 2014

Alle Staffeln im Überblick

Promi Big Brother
SAT.1
Promi Big Brother

Promi Big Brother

Alle 13 Staffeln und Folgen