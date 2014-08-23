Zickenzoff und NervenkitzelJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 9: Zickenzoff und Nervenkitzel
78 Min.Folge vom 23.08.2014Ab 12
Nichts für schwache Nerven: Zwischen Janina und Claudia fliegen die Fetzen und Mia Julia muss ihre erste Challenge bestehen. Ein zweiter Bewohner muss das PBB-Haus verlassen.
Weitere Folgen in Staffel 2014
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen