Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promi Big Brother

Hungerstreik und Intimrasur

SAT.1Staffel 2014Folge 7vom 21.08.2014
Hungerstreik und Intimrasur

Hungerstreik und IntimrasurJetzt kostenlos streamen

Promi Big Brother

Folge 7: Hungerstreik und Intimrasur

67 Min.Folge vom 21.08.2014Ab 12

Der geistige Verfall macht sich unter den Bewohnern breit. Unser Prince Charming verfällt in Trauer, Herr Janke verpasst sich eine neue Intimrasur und Claudia redet endlich mal Klartext!

Weitere Folgen in Staffel 2014

Alle Staffeln im Überblick

Promi Big Brother
SAT.1
Promi Big Brother

Promi Big Brother

Alle 13 Staffeln und Folgen