Die Ruhe vor dem Sturm?Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 11: Die Ruhe vor dem Sturm?
86 Min.Folge vom 24.08.2015Ab 12
Wie lange wird die Friede-Freude-Eierkuchen-Mädels-WG noch funktionieren? Désirée, JJ, Sarah und sogar Nina Kristin spielen gerade BFFs.
Weitere Folgen in Staffel 2015
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen