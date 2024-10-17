Tag 11: Max Kruse packt aus, Elena Miras will einpackenJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 11: Tag 11: Max Kruse packt aus, Elena Miras will einpacken
101 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 12
Keine Privatsphäre: Big Brothers prominente Bewohner stehen zwei Wochen unter 24-stündiger Kamerabeobachtung - kein Geheimnis bleibt im Verborgenen. Tag für Tag werden die Promis mit sich selbst, den unterschiedlichsten Charakteren ihrer Mitbewohner und neuen Herausforderungen durch Big Brother konfrontiert. Der Sieger gewinnt 100.000 Euro. Marlene Lufen und Jochen Schropp moderieren die tägliche Live-Show aus Köln und präsentieren das Geschehen in Deutschlands prominentester WG.
