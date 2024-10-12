Tag 6: Lästern, Taktieren und KillenJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 6: Tag 6: Lästern, Taktieren und Killen
86 Min.Folge vom 12.10.2024Ab 12
Lasset das Taktieren beginnen: Im Promi Big Brother-Container drehen sich die Gespräche um den ersten Rauswurf. Außerdem sorgt ein Ranking der Bewohner für einen großen Knall. Max Kruse bereut seine Skandale und erzählt, wie es zu seinem EM-Aus kam.
