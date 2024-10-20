Tag 14: All you need is love!Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 14: Tag 14: All you need is love!
94 Min.Folge vom 20.10.2024Ab 12
Halbfinale! Die Bewohner befinden sich in einem Gefühlschaos. Leyla und Mike planen ihre Zukunft und äußern ihren Kinderwunsch, Max redet über seinen Sohn und Big Brother hat eine ganz besondere Überraschung für Mike und Leyla.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen