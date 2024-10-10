Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2024Folge 4vom 10.10.2024
93 Min.Folge vom 10.10.2024Ab 12

Die Bewohner:innen sind keine Kinder von Traurigkeit! Cecilia Asoro berichtet den anderen begeistert von ihrer Erfahrung in einem Stripclub - und alle sind ganz Ohr. Bei einer Männerrunde im Whirlpool erzählt Max Kruse den anderen von dem Besuch eines Escort-Girls mit Folgen. Dieses Vergnügen kostete ihn den WM-Titel. Aber nicht alle haben Spaß im Container von "Promi Big Brother" 2024. Bei Bea Peters und Leyla Lahouar kippt die Stimmung. Vielleicht kann Dilara Kruse das mit dem Einkauf ändern!

