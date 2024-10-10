Tag 4: Heiße Küsse, Escort-Girls und StripclubJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 4: Tag 4: Heiße Küsse, Escort-Girls und Stripclub
93 Min.Folge vom 10.10.2024Ab 12
Die Bewohner:innen sind keine Kinder von Traurigkeit! Cecilia Asoro berichtet den anderen begeistert von ihrer Erfahrung in einem Stripclub - und alle sind ganz Ohr. Bei einer Männerrunde im Whirlpool erzählt Max Kruse den anderen von dem Besuch eines Escort-Girls mit Folgen. Dieses Vergnügen kostete ihn den WM-Titel. Aber nicht alle haben Spaß im Container von "Promi Big Brother" 2024. Bei Bea Peters und Leyla Lahouar kippt die Stimmung. Vielleicht kann Dilara Kruse das mit dem Einkauf ändern!
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
